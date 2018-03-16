Создан проект Инфокоммуникационного кодекса в России

В России подготовили проект регулирования отрасли связи на законодательном уровне на ближайшие несколько лет. Проект назвали Инфокоммуникационный кодекс а подготовили его крупнейшие телекоммуникационные компании.

Дарья Светозарова

В основе документа лежит концепция упрощения сбора объемных пользовательских данных и разрешении продажи этой информации. Отмечается, что компании ратуют за альтернативу госмонополии – саморегулирование рынка. Помимо этого, компании предлагают узаконить в стране сетевой нейтралитет за исключением трафика торрентов, которые могут позволить замедлять его при авариях в Сети.В документе рассматривается также размещение объектов и линий связи и ускоренное принятие резолюций при распределении частот. Здесь же оговаривается возможность поэтапной оплаты за их выделение. В процедуре лицензирования будут изменения. В их числе выдача единой бессрочной лицензии на работу в сфере информационных коммуникаций всем игрокам. Пока что компаниям приходится каждый раз получать лицензию, едва они начинают предоставлять новый вид услуг в отрасли связи и телекоммуникаций.Что касается данных пользователей, то телекомпании просят перечислить ту информацию, которую можно передавать только с разрешения. Все остальные данные могут быть проданы без предварительного одобрения. Авторами проекта выступили МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и другие. В разработке приняли участие АНО «Цифровая экономика», фонд «Сколково» и Boston Consulting Group.