Samsung запустил в России программу trade-in для смартфонов

Российский сегмент рынка Samsung начал масштабную федеральную программу trade-in, при которой новый гаджет можно приобрести со скидкой от 18 до 23%. Информацию об этой акции озвучил в интервью журналистам глава Samsung Mobile в России Дмитрий Гостев.

Сергей Денисов

Топ-менеджер рассказал о том, что купить новые устройства можно в период акции, сдав старый смартфон, и по вычету его стоимости заплатить остаток суммы за новое устройство. Таблицы скидок можно посмотреть во всех специализированных салонах, оценка старого устройства делается в присутствии покупателя.Торговый стартап trade-in специально по времени совпадает со стартом массового выброса на рынок РФ пионерных устройств от Samsung - Galaxy S9 и S9+, которые идут на замещение восьмой серии. Заявки на новое устройство принимались от покупателей в течение полутора месяцев. Дизайн первых партий выполнен в трех цветах: серебристом, черном и сиреневом.