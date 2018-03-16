Наследник iPhone X получил название iPhone SE 2 и показался на видео

На видеохостинге YouTube появилась довольно качественная видеозапись, на которой показывается работа смартфона, по внешнему виду напоминающего iPhone X. Многих пользователей смутил излишне толстый корпус устройства, который уступает по толщине всевозможным конкурентам бренда. Однако, довольно плавная работа устройства, фирменное расположение двойной камеры, которая в iPhone SE 2, как и в iPhone X установлена в вертикальном положении, а также «монобровь» в верхней части экрана убедили большинство пользователей в оригинальности представленной продукции.
Наследник iPhone X получил название iPhone SE 2 и показался на видеоСегодня, 13:53
В Сеть выложены снимки передней и задней панелей iPhone 8. Кроме этого инсайдеры компании Apple опубликовали снимки панелей грядущих iPhone 7s и 7s Plus.
В Сети появилась схема-чертеж Apple iPhone 8. Исходя из изображения, можно сделать вывод о том, что устройство появится в тонком корпусе и без кнопки «домой».
Компания Apple начала производство трех ожидаемых смартфонов - iPhone 7, iPhone 7 Plus, а также iPhone 7 Pro. Официальная презентация устройств намечена на