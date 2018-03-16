Наследник iPhone X получил название iPhone SE 2 и показался на видео

В Сети поклонники бренда Apple активно обсуждают появление видеозаписи, на которой якобы запечатлён следующий смартфон «яблочной» компании, получивший наименование iPhone SE2. Фанаты бренда утверждают, что новое устройство станет наследником iPhone X.

Отметим, как и в iPhone X, в презентованном устройстве отсутствует кнопка «Домой», поэтому большая часть манипуляций с гаджетом производится посредством специальных жестов, заменяющих навигационную клавишу.

Александр Вест

На видеохостинге YouTube появилась довольно качественная видеозапись, на которой показывается работа смартфона, по внешнему виду напоминающего iPhone X. Многих пользователей смутил излишне толстый корпус устройства, который уступает по толщине всевозможным конкурентам бренда. Однако, довольно плавная работа устройства, фирменное расположение двойной камеры, которая в iPhone SE 2, как и в iPhone X установлена в вертикальном положении, а также «монобровь» в верхней части экрана убедили большинство пользователей в оригинальности представленной продукции.