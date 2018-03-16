Нейросети обнаружили 60% опасных приложений в Google Play

Технические специалисты с помощью нейросетей сумели просканировать сервис цифровой дистрибуции Google Play, обнаружив 60% приложений, содержащих в себе потенциальную опасность для устройств пользователей.

Александр Вест

По заверению экспертов, нейросети сканировали торговую площадку Google Play в течение целого года, что позволило тщательно изучить содержание более 2 миллиардов приложений. Согласно опубликованному отчёту специалистов, примерно 430 тысяч программ не имели достаточной защиты от вредоносных кодов злоумышленников, неся в себе потенциальную опасность для устройств пользователей, которые пользуются сервисом Google Play. Заметим, в прошлом году из данного сервиса были удалены около 700 тысяч программ, что на 70% превышает количество приложений, которые были изъяты из сервиса годом ранее.Аналитики заявили, что огромное количество вредоносного программного обеспечения появилось в системе Google Play с момента релиза операционной системы Android восьмой версии.