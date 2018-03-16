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| | «Вымпелком» решил обменять SMS и минуты на гигабайты

«Вымпелком» решил обменять SMS и минуты на гигабайты

Сегодня, 11:48
Российская коммуникационная компания «Вымпелком» рассказала своим клиентам о новой возможности, в которой все пользователи вышеупомянутого оператора связи смогут при необходимости обменять оставшиеся SMS-сообщения и минуты на интернет-трафик.

«Вымпелком» решил обменять SMS и минуты на гигабайты

 

Уже 20 марта по всей России оператор сотовой связи «Вымпелком», работающий под брендом «Билайн», изменит все существующие тарифы, о чём в обнародованном сообщении компания уведомила своих клиентов. На рынок услуг «Вымпелком» выведет тарифы, самый дешёвый из которых будет рассчитан на абонентскую плату в 400 рублей в месяц, а наиболее премиальный вариант обойдётся пользователям в 2,5 тысячи рублей. Во всех обновлённых тарифах пользователи получат возможность совершать обмен голосового трафика и мгновенных текстовых сообщений на дополнительные гигабайты интернета.

Заметим, в Москве такая возможность будет доступна лишь на четырёх пакетах из пяти возможных. Согласно новым изменениям, 1 гигабайт интернета можно будет получить, обменяв 300 SMS-сообщений. Также 2 гигабайта интернета можно будет получить, отказавшись от 100 минут голосового трафика.
Александр Вест
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