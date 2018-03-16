Хакеры сумели внедрить антивирус в вирус

Технические специалисты сообщили о том, что хакеры не стоят на месте в совершенствовании методов взлома компьютерных систем. Последней разработкой злоумышленников стал вирус, содержащий в себе антивирус.

Александр Вест

Эксперт по компьютерной безопасности из Венгрии Болдиззар Бенчат рассказал о том, что в архиве АНБ содержится так называемое кибероружие под названием Territorial Dispute. Деятельность данной программы заключается в детальном анализе персонального компьютера жертвы, а при обнаружении других вредоносных программ совершается команда ликвидации, чтобы злоумышленники не получили доступ к исходному коду данного продукта. Также данное кибероружие способно определять наличие в компьютере жертвы дружественных вредоносов, если ПК пользователя уже был взломан одним из партнёров хакера.В списке таких программ в Territorial Dispute находится целых 45 наименований хакерских группировок, что позволяет данной утилите с точностью определять принадлежность вредоносных программ на компьютере жертвы.