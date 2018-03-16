«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Мнения

«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Блогер считает, что всякому терпению приходит конец.

От Редактора

"Титаник" мог не утонуть: Раскрыты шокирующие подробности

Лайнер погубило отсутствие ключа от сейфа с биноклем.

Сюжеты :

Лавров: Россия вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичное решение Лондона Рэпер Замай в новом клипе назвал русскую культуру «говном» Хакеры сумели внедрить антивирус в вирус На корабле адмирала Нельсона разгуливал призрак в длинном халате Ольга Бузова готова раскрыть «страшную правду» о рэпере Моте Поклонская с помощью ЦИК хочет снять с выборов кандидатуру Собчак Стюардессы самолета сломали кабинку туалета, чтобы прервать секс пассажиров Показана работа самообучаемой камеры от Huawei P20 Савченко просит Путина посадить ее в российскую тюрьму Женщина съела сырой фарш с маслом и закусила неочищенным лимоном Валентин Гафт шокировал всех на похоронах Табакова Анна Седокова рассказала, как худеет к лету
| | Хакеры сумели внедрить антивирус в вирус

Хакеры сумели внедрить антивирус в вирус

Сегодня, 11:30
Технические специалисты сообщили о том, что хакеры не стоят на месте в совершенствовании методов взлома компьютерных систем. Последней разработкой злоумышленников стал вирус, содержащий в себе антивирус.

Хакеры сумели внедрить антивирус в вирус

 

Эксперт по компьютерной безопасности из Венгрии Болдиззар Бенчат рассказал о том, что в архиве АНБ содержится так называемое кибероружие под названием Territorial Dispute. Деятельность данной программы заключается в детальном анализе персонального компьютера жертвы, а при обнаружении других вредоносных программ совершается команда ликвидации, чтобы злоумышленники не получили доступ к исходному коду данного продукта. Также данное кибероружие способно определять наличие в компьютере жертвы дружественных вредоносов, если ПК пользователя уже был взломан одним из партнёров хакера.

В списке таких программ в Territorial Dispute находится целых 45 наименований хакерских группировок, что позволяет данной утилите с точностью определять принадлежность вредоносных программ на компьютере жертвы.
Александр Вест
Новости по теме
Антивирус Касперского обнаружил «не убиваемый» вирус
Антивирус Касперского обнаружил «не убиваемый» вирус

Специалисты российской компании «Лаборатория Касперского» выявили «не убиваемый» вирус. Он способен заразить устройство с помощью роутера.

Хакеры взламывают пароли на компьютерах через файлы Word
Хакеры взламывают пароли на компьютерах через файлы Word

В блоге компании Trustwave Spiderlabs, занимающейся разработкой систем компьютерной безопасности, была обнародована информация о новом методе, с помощью

Хакеры выставили на продажу секретное кибероружие США
Хакеры выставили на продажу секретное кибероружие США

Секретное кибероружие, похищенное хакерами в результате нападения на серверы американских спецслужб, выставлено на продажу в "темной паутине". Об этом пишет

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости