В США предлагают печатать дома на 3D-принтере

Менеджеры американской компании ICON, занимающиеся разработкой перспективных стартапов, предлагают радикально удешевить жилищное строительство и печатать одноэтажные дома методом трехмерной печати из пенобетона.

Сергей Денисов

Проект предлагается ввести специально для гуманитарной помощи бедным странам или в тех государствах, которые пострадали от масштабных стихийных бедствий: ураганов, землетрясений, наводнений.Технология предельно проста: из бетона возводятся стены, затем рабочие вставляют окна, двери, делают электропроводку и проводят сантехнические работы. Время строительства от цоколя до крыши занимает всего 24 часа. Стоимость такого дома не превышает 10 000 долларов. Пробный образец такого бюджетного жилья компания продемонстрировала на выставке в городе Остин штата Техас. Впоследствие менеджеры обещают роботизировать установку окон и дверей и покраску стен дронами. Стоимость жилья должна снизиться до 4 тысяч долларов и время строительства сократиться до 12 часов.Если испытания пройдут благополучно, то уже в этом году корпорация планирует напечатать в Сальвадоре целый кондоминимум из ста подобных домов.