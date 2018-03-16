Показана работа самообучаемой камеры от Huawei P20

Образцы фотографий, которые были получены с помощью камеры с искусственным интеллектом, которая принадлежит новому, но пока еще не представленному смартфону Huawei P20, появились в Сети. Недавние сообщения указывают на то, что поставляться он будет с двумя задними камерами, но особое внимание следует уделить старшей версии P20 Pro, ведь у нее будет сразу три задних фото-модуля.

Точная конфигурация двух задних камер остается все еще неизвестной. Как ожидается, девайс поступит с 16-мегапиксельным первичным датчиком, обладающим апертурой и f/1,6 и f/2,4-апертурными линзами. Помимо этого, P20 сможет делать впечатляющие снимки непосредственно в условиях с низкой освещенностью.Поступит P20 с ЖК-дисплеем IPS, который обеспечит поддержку разрешения FHD. Он будет обеспечивать соотношение сторон 19:9 из-за того, что выемка под камеру будет находиться на верхней стороне дисплея, как это сделали Apple со своим iPhone X. По слухам, устройство получит чипсет Kirin 970 и будет поставляться с вариантами оперативной памяти на 4 и 6 гигабайт, а постоянный датчик получит 64 и 128 гигабайт. Все еще неизвестно, будет ли в телефоне поддержка microSD.

Николай Офицеров

Главным новшеством и «крючком» для покупателей станет самообучаемая камера на 24 мегапикселя. Приблизительный ценник за Huawei P20 679 евро. Металлический смартфон будет выпущен в трех расцветках.