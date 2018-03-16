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Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

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Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

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| | Эксперты выяснили, чем интересуются современные российские дети

Эксперты выяснили, чем интересуются современные российские дети

Сегодня, 21:20
Социологи из специализированного Института современных медиа провели масштабное исследование и выяснили предпочтения современных детей. Были опрошены более 3000 респондентов: дети и их родители. Выводы более 25 исследований выложены на сайте учреждения.

Эксперты выяснили, чем интересуются современные российские дети

 

Современные дети от рождения до 12 лет – совершенно новая генерация российского общества. Они отдают предпочтение таким занятиям, как просмотр телевизора, видео и чтению книг. Почти в каждой семье сегодня есть компьютер, ноутбук или планшет, не говоря уже о телевизоре. Родители не препятствуют детям смотреть мультфильмы и сопутствующую рекламу. По мнению экспертов, такие исследования полезны в плане выявления маркетирования предпочтений нового формирующегося общества.

Если ранее исследователи полагали, что пользование гаджетами ребенком вызывает атрофию таких функций головного мозга, как генерирование с текста художественных образов (дети получают их в готовом виде с экранов транслирующих устройств), то теперь ситуация изменилась наоборот.

Оказывается, телевидение и компьютер обогащают мировосприятие ребенка и совершенно не мешают им воспринимать информацию с бумажных носителей.

Современное время – эпоха расцвета компьютерной мультипликации и кинематографа. Подрастающее поколение усваивает новый временной ритм жизни, который был недоступен предыдущим поколениям людей, жившим в палеолите «домобильного времени». Данное исследование относится к области фундаментальных и позволяет крупным корпорациям планировать свое развитие в угоду новым предпочтениям потребителей.
Сергей Денисов
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