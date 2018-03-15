«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Мнения

«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Блогер считает, что всякому терпению приходит конец.

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

От Редактора

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

Ученый имел уникальное мировоззрение.

Сюжеты :

Диетологи проверили полезность палео-вегетарианской диеты Apple приостановила выпуск iPhone из-за больших нарушений при сборке гаджетов Фанаты SEREBRO недовольны участницей трио Фанаты провожали Олега Табакова в последний путь криками «Браво» Путин прибыл проститься с Табаковым В Москве женщина-полицейский выгнала инвалида из метро Американец убил старика гантелью из-за флирта Путин рассказал, как в молодости лихачил на «Запорожце» Поклонники Гарри Поттера заметили большую ошибку в картине «Фантастические твари» Путин рассказал, как в 90-е годы планировал работать таксистом Ведущая «Ревизорро-Медицинно» пожаловалась Владимиру Путину на Ростов Mr. Freeman в новой серии в память о Хокинге полетал на «пенисе»
| | Хакеры взломали Twitter-аккаунт самой защищенной криптовалюты

Хакеры взломали Twitter-аккаунт самой защищенной криптовалюты

Сегодня, 18:00
Хакерам удалось взломать официальный аккаунт в Twitter криптовалюты Verge, считавшейся ранее самой защищенной. Затем взломщики написали о результатах своего предприятия и оповестили, что им удалось похитить миллиард XVG.

Хакеры взломали Twitter-аккаунт самой защищенной криптовалюты

 

Хакеры опубликовали фото документа, удостоверяющего личность владельца приватного аккаунта. Уже через час страница разработчика монеты начала функционировать в привычном режиме. Создатели Verge обвинили во взломе аккаунта телекомпанию AT&T. Свои претензии команда криптовалюты пояснила тем, что компания позволяет своим клиентам использовать в учетных записях не принадлежащие им SIM-карты.

Сейчас достоверно нельзя определить был ли похищен миллиард XVG. В общей сложности команда Verge владеет 14,7 миллиардами. Если этот взлом действительно имел место, то на репутации монеты это может отразиться крайне негативно, ведь до сих пор ни у кого не возникало сомнений в ее анонимности и безопасности транзакций, отследить которые практически невозможно.

Акции Verge упали на 14%. Теперь она занимает лишь 33 место в рейтинге крупнейших по капитализации монет.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Хакеры
Хакеры "лайкали" порно с аккаунта еврокомиссара Корины Крецу в Twitter

Неизвестные хакеры взломали официальный аккаунт еврокомиссара Корины Крецу в Twitter и лайкали фото для взрослых. Об этом она сообщила сама после инцидента.

Хакеры взломали аккаунт гендиректора Twitter в соцсети Vine
Хакеры взломали аккаунт гендиректора Twitter в соцсети Vine

Хакеры, состоящие в группе ОurMine, осуществили взлом аккаунта гендира Twitter Джекси Дорси в соцсети Vine. На странице генерального руководителя

Хакеры взломали аккаунт президента Эквадора в Twitter
Хакеры взломали аккаунт президента Эквадора в Twitter

СМИ сообщают, что хакерами была взломана страница в соц.сети Twitter президента Эквадора Р. Корреа. Сам же Рафаэль считает, что это замысел исходил от крайне

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости