Хакеры взломали Twitter-аккаунт самой защищенной криптовалюты

Хакерам удалось взломать официальный аккаунт в Twitter криптовалюты Verge, считавшейся ранее самой защищенной. Затем взломщики написали о результатах своего предприятия и оповестили, что им удалось похитить миллиард XVG.

Дарья Светозарова

Хакеры опубликовали фото документа, удостоверяющего личность владельца приватного аккаунта. Уже через час страница разработчика монеты начала функционировать в привычном режиме. Создатели Verge обвинили во взломе аккаунта телекомпанию AT&T. Свои претензии команда криптовалюты пояснила тем, что компания позволяет своим клиентам использовать в учетных записях не принадлежащие им SIM-карты.Сейчас достоверно нельзя определить был ли похищен миллиард XVG. В общей сложности команда Verge владеет 14,7 миллиардами. Если этот взлом действительно имел место, то на репутации монеты это может отразиться крайне негативно, ведь до сих пор ни у кого не возникало сомнений в ее анонимности и безопасности транзакций, отследить которые практически невозможно.Акции Verge упали на 14%. Теперь она занимает лишь 33 место в рейтинге крупнейших по капитализации монет.