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| | Объявлены цены на Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus в России

Объявлены цены на Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus в России

Сегодня, 17:46
В преддверии старта продаж бюджетных безрамочных смартфонов Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus в РФ компания-производитель объявила цены на них. Приобрести гаджеты можно будет с 20 марта.

Объявлены цены на Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus в России

 

В Российской Федерации в следующий вторник в продаже появятся новые гаджеты от Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus. Оба девайса получили безрамочные дисплеи, фронтальные камеры со вспышкой, сканеры отпечатка пальцев на задней панели и емкостные аккумуляторы. Xiaomi Redmi 5 имеет два варианта. Стоимость вирьируется в зависимости от объема памяти: вариант 2 Гб + 16 Гб обойдется россиянам в 12 тысяч рублей, а версия с 3Гб + 32 Гб – в 13 тысяч рублей. Xiaomi Redmi 5 Plus имеет больший экран, 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной. Поклонники продукции китайской компании-производителя смогут обзавестись таким гаджетом за 14 тысяч рублей.

Напомним, что в Китае смартфоны дебютировали в конце прошедшего года по цене от 120 до 200 долларов.
Виктория Озерова
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