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| | Илон Маск назвал имя своей «межгалактической медиа-империи»

Илон Маск назвал имя своей «межгалактической медиа-империи»

Сегодня, 17:44
Илон Маск, основатель и идейный вдохновитель Tesla Motors и SpaceX, на достигнутом останавливаться не намерен и планирует теперь всерьез заняться медиа-бизнесом. Своим подписчикам в Twitter он рассказал, как будет называться его «интергалактическая медиа-империя».

Илон Маск назвал имя своей «межгалактической медиа-империи»

 

Началось все с короткого твита «Thud». Изначально фолловеры Маска растерялись, что же он имел в виду, но позже удалось узнать, что это название компании разработчика. От дальнейших подробностей он отказался. Журналисты обратили внимание на то, что в базе данных регистрации доменов GoDaddy уже имеется адрес thud.com, однако какой-либо информации о его владельцах попросту нет.

Представитель Маска пообщался с Variety и убедил журналистов в том, что Маск не шутил, а Thud это название компании, которая будет действовать на просторах медиа-пространства.

Ранее американские журналисты сообщили, что Маск строил планы о покупке сайта фейковых новостей The Onion, но в итоге нанял нескольких его ключевых сотрудников для работы над новым секретным проектом. В частности, в команде Маска работают бывшие главный редактор The Onion Коул Болтон и исполнительный редактор Бен Беркли. Сами они заявили, что займутся «новым комедийным проектом».
Николай Офицеров
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