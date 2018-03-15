Илон Маск назвал имя своей «межгалактической медиа-империи»

Илон Маск, основатель и идейный вдохновитель Tesla Motors и SpaceX, на достигнутом останавливаться не намерен и планирует теперь всерьез заняться медиа-бизнесом. Своим подписчикам в Twitter он рассказал, как будет называться его «интергалактическая медиа-империя».

Николай Офицеров

Началось все с короткого твита «Thud». Изначально фолловеры Маска растерялись, что же он имел в виду, но позже удалось узнать, что это название компании разработчика. От дальнейших подробностей он отказался. Журналисты обратили внимание на то, что в базе данных регистрации доменов GoDaddy уже имеется адрес thud.com, однако какой-либо информации о его владельцах попросту нет.Представитель Маска пообщался с Variety и убедил журналистов в том, что Маск не шутил, а Thud это название компании, которая будет действовать на просторах медиа-пространства.Ранее американские журналисты сообщили, что Маск строил планы о покупке сайта фейковых новостей The Onion, но в итоге нанял нескольких его ключевых сотрудников для работы над новым секретным проектом. В частности, в команде Маска работают бывшие главный редактор The Onion Коул Болтон и исполнительный редактор Бен Беркли. Сами они заявили, что займутся «новым комедийным проектом».