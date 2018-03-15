VK Mobile прекратит работу до конца марта

Оператор «Мегафон» недавно подвел итоги прошлого года. В отчет о проделанной работе вошли и наиболее успешные проекты. Влад Вольфсон сообщил, что компания гордится экспериментальным проектом, в котором попытались связать интернет и телеком, однако VK Mobile не оправдал всех надежд. Именно поэтому до конца этого месяца данный проект будет навсегда закрыт.
В завершении Влад Вольфсон добавил, что многим клиентам компании трудно приспособиться к смене оператора. Люди могут сменить тариф, но смена SIM-карты более затруднительна. Специалисты «Мегафона» все понимают и не собираются игнорировать потребности своих клиентов. Отметим, что последней разработкой мобильного оператора и соцсети «ВКонтакте» стало то, что любой пользователь по специальному тарифу мог прослушивать на своем устройстве музыку из соцсети.