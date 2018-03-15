VK Mobile прекратит работу до конца марта

Стало известно, что VK Mobile будет закрыто до конца марта. Об этом сообщил руководитель российского оператора мобильной связи «Мегафон» Влад Вольфсон. Причиной закрытия послужило то, что данный проект не оправдал возложенных на него надежд инвесторов.

Анна Котова

Оператор «Мегафон» недавно подвел итоги прошлого года. В отчет о проделанной работе вошли и наиболее успешные проекты. Влад Вольфсон сообщил, что компания гордится экспериментальным проектом, в котором попытались связать интернет и телеком, однако VK Mobile не оправдал всех надежд. Именно поэтому до конца этого месяца данный проект будет навсегда закрыт.В завершении Влад Вольфсон добавил, что многим клиентам компании трудно приспособиться к смене оператора. Люди могут сменить тариф, но смена SIM-карты более затруднительна. Специалисты «Мегафона» все понимают и не собираются игнорировать потребности своих клиентов. Отметим, что последней разработкой мобильного оператора и соцсети «ВКонтакте» стало то, что любой пользователь по специальному тарифу мог прослушивать на своем устройстве музыку из соцсети.