Apple приостановила выпуск iPhone из-за больших нарушений при сборке гаджетов

В Сеть попала информация о том, что компания Apple временно сворачивает производство iPhone, поскольку были допущены нарушения при комплектации. Выяснилось, что ведущие менеджеры «яблочной» корпорации использовали для сборки смартфонов контрафактные детали.

Дарья Светозарова

Компания Wistron, на чьих фабриках производится одна пятая часть гаджетов от Apple, оштрафовала недобросовестных менеджеров, чтобы как-то загладить вину перед фирмой-разработчиком. На фоне этого акции Apple, по информации издания Commercial Times, потеряли в цене пять процентов. В течение двух недель сборка девайсов в Куньшане осуществляться не будет, поэтому желающим обзавестись новыми iPhone 8 Plus придется потерпеть.Сообщается, что сборщики использовали детали, которые не были сертифицированы экспертами Apple. Эти детали должны были обеспечить водонепроницаемость iPhone.В то же время представители компании Wistron опровергают информацию о простановке выпуска смартфонов. Напомним, на фабрике компании осуществляется комплектация 20% iPhone 8 Plus и 80% Foxconn.