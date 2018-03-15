Apple приостановила выпуск iPhone из-за больших нарушений при сборке гаджетов

Компания Wistron, на чьих фабриках производится одна пятая часть гаджетов от Apple, оштрафовала недобросовестных менеджеров, чтобы как-то загладить вину перед фирмой-разработчиком. На фоне этого акции Apple, по информации издания Commercial Times, потеряли в цене пять процентов. В течение двух недель сборка девайсов в Куньшане осуществляться не будет, поэтому желающим обзавестись новыми iPhone 8 Plus придется потерпеть.
Сообщается, что сборщики использовали детали, которые не были сертифицированы экспертами Apple. Эти детали должны были обеспечить водонепроницаемость iPhone.
В то же время представители компании Wistron опровергают информацию о простановке выпуска смартфонов. Напомним, на фабрике компании осуществляется комплектация 20% iPhone 8 Plus и 80% Foxconn.