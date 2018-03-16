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| | В Китае покажут 10 российских мультфильмов

В Китае покажут 10 российских мультфильмов

Сегодня, 05:20
Пресс-служба компании «Цифровое телевидение» проинформировала, что крупные китайские онлайн-кинотеатры купили у российской компании права на показ мультфильмов. Теперь жители Китая смогут познакомиться с российскими мультиками.

В Китае покажут 10 российских мультфильмов

 

Китайские граждане смогут посмотреть такие мультсериалы, как: «Ми-ми-мишки», «Бумажки», «Лео и Тиг» и другие. Всего онлайн-кинотеатры приобрели 550 серий. Предположительно, данные сериалы смогут посмотреть примерно 1 млрд человек. Отметим, что перед тем, как продать права, специалисты «Цифрового телевидения» перевели мультики на китайский язык, а также сделали дубляж. Помимо этого, также была изменена графика в некоторых сериях, чтобы она подходила под культуру Китая.

Напоминаем, что «Цифровое телевидение» - это проект, который создали «ВГТРК» и «Ростелеком». Компания является владельцем 19 каналов.
Анна Котова
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