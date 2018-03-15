«Одноклассники» запустили видеозвонки с демонстрацией экрана

В видеозвонках «Одноклассников» появилась новая функция. Теперь каждый пользователь может продемонстрировать собеседнику свой экран и даже отдельно открытые окна.

Виктория Озерова

Разработчики «Одноклассников» запустили новую функцию. Теперь пользователи смогут во время видеозвонков обсудить с собеседниками фотографию или видеоролик, или просто показать необходимые материалы друзьям, а также поделиться с коллегами нужной информацией и получить необходимую помощь. Осуществить все это можно, нажав кнопку «Транслировать экран» и продемонстрировать содержимое дисплея своего гаджета собеседнику. Показать можно как все, так и различные вкладки.Пока функция доступна только в браузерах Google Chromе 65 версии и Firefox 52 и новее. Разработчики обещают, что вскоре видеозвонки с трансляцией экрана появятся в мобильной версии приложения для Android, а также в браузерах Opera, Amigo и «Яндекс.Браузера».