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| | «Одноклассники» запустили видеозвонки с демонстрацией экрана

«Одноклассники» запустили видеозвонки с демонстрацией экрана

Сегодня, 14:34
В видеозвонках «Одноклассников» появилась новая функция. Теперь каждый пользователь может продемонстрировать собеседнику свой экран и даже отдельно открытые окна.

«Одноклассники» запустили видеозвонки с демонстрацией экрана

 

Разработчики «Одноклассников» запустили новую функцию. Теперь пользователи смогут во время видеозвонков обсудить с собеседниками фотографию или видеоролик, или просто показать необходимые материалы друзьям, а также поделиться с коллегами нужной информацией и получить необходимую помощь. Осуществить все это можно, нажав кнопку «Транслировать экран» и продемонстрировать содержимое дисплея своего гаджета собеседнику. Показать можно как все, так и различные вкладки.

Пока функция доступна только в браузерах Google Chromе 65 версии и Firefox 52 и новее. Разработчики обещают, что вскоре видеозвонки с трансляцией экрана появятся в мобильной версии приложения для Android, а также в браузерах Opera, Amigo и «Яндекс.Браузера».
Виктория Озерова
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