Skyrim VR игроки смогут насладиться в апреле этого года

Стала известна точная дата выхода в мир компьютерной игры The Elder Scrolls V: Skyrim VR, в которой появилась поддержка виртуальной реальности.





Сюжет The Elder Scrolls V: Skyrim VR перенесет игроков в далекую сказочную империю Тамприэль, куда вернулись драконы. От игроков будет зависеть судьба всей империи, и только они смогут спасти сказочных жителей от нападения кровожадных монстров.

Пелагея Лебединская

Разработчики игры The Elder Scrolls V: Skyrim VR в апреле выпустят ее уже более доскональной. Теперь ролевой игрой смогут насладиться игроки всего мира. Эта компьютерная онлайн-игра после усовершенствования будет поддерживать шлемы виртуальной реальности, а также иметь контроль движения, можно будет играть как сидя так и стоя. Премьера новой версии The Elder Scrolls V: Skyrim состоится 3 апреля этого года.