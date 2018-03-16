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| | Skyrim VR игроки смогут насладиться в апреле этого года

Skyrim VR игроки смогут насладиться в апреле этого года

Сегодня, 03:30
Стала известна точная дата выхода в мир компьютерной игры The Elder Scrolls V: Skyrim VR, в которой появилась поддержка виртуальной реальности.

Skyrim VR игроки смогут насладиться в апреле этого года

 

Разработчики игры The Elder Scrolls V: Skyrim VR в апреле выпустят ее уже более доскональной. Теперь ролевой игрой смогут насладиться игроки всего мира. Эта компьютерная онлайн-игра после усовершенствования будет поддерживать шлемы виртуальной реальности, а также иметь контроль движения, можно будет играть как сидя так и стоя. Премьера новой версии The Elder Scrolls V: Skyrim состоится 3 апреля этого года.


Сюжет The Elder Scrolls V: Skyrim VR перенесет игроков в далекую сказочную империю Тамприэль, куда вернулись драконы. От игроков будет зависеть судьба всей империи, и только они смогут спасти сказочных жителей от нападения кровожадных монстров.

Пелагея Лебединская
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