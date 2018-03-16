Skyrim VR игроки смогут насладиться в апреле этого года

Разработчики игры The Elder Scrolls V: Skyrim VR в апреле выпустят ее уже более доскональной. Теперь ролевой игрой смогут насладиться игроки всего мира. Эта компьютерная онлайн-игра после усовершенствования будет поддерживать шлемы виртуальной реальности, а также иметь контроль движения, можно будет играть как сидя так и стоя. Премьера новой версии The Elder Scrolls V: Skyrim состоится 3 апреля этого года.
Skyrim VR игроки смогут насладиться в апреле этого годаСегодня, 03:30
В Сети доступно обновление игры The Elder Scrolls: Legends от создателей из студии Bethesda. Игроки теперь смогут воспользоваться разными новинками, включая
Новые обновления для пары игр компанни Bethesda, Fallout 4 и The Elder Scrolls V: Skyrim теперь доступны как для Xbox One, так и для PS4. Но, несмотря на это,
На данный момент владельцы Xbox One получили приятный сюрприз от компании Bethesda Softworks. Речь идет об компьютерной игре The Elder Scrolls V: Skyrim,