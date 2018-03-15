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| | Meizu запатентовала дактилоскопический сканер в экране смартфона

Meizu запатентовала дактилоскопический сканер в экране смартфона

Сегодня, 13:35
Китайская компания-производитель Meizu еще в апреле прошедшего года запатентовала «подэкранный» многофункциональный сканер отпечатка пальца. СМИ об этом стало известно только сегодня.

Meizu запатентовала дактилоскопический сканер в экране смартфона

 

Первым смартфоном с дактилоскопическим сканером в дисплее стал Vivo X20 Plus UD, но сегодня стало известно, что Meizu запатентовал подобную технологию. Заявку в патентное бюро китайская компания-производитель подала еще в апреле прошедшего года, но до сих пор неизвестно, когда выйдет первый гаджет с данной функцией. Уточняется, что технология Meizu качественно отличается от Vivo. Разработка позволит убрать кнопку mBack, на ее месте появится изображение отпечатка. С помощью отпечатка пальца владельцы смартфонов от Meizu смогут подтверждать даже банковские операции.

По предположениям экспертов, первым гаджетом с технологией станет Meizu 15 Plus, который выйдет во второй половине текущего года.
Виктория Озерова
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