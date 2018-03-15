Meizu запатентовала дактилоскопический сканер в экране смартфона

многофункциональный

Китайская компания-производитель Meizu еще в апреле прошедшего года запатентовала «подэкранный»сканер отпечатка пальца. СМИ об этом стало известно только сегодня.

Виктория Озерова

Первым смартфоном с дактилоскопическим сканером в дисплее стал Vivo X20 Plus UD, но сегодня стало известно, что Meizu запатентовал подобную технологию. Заявку в патентное бюро китайская компания-производитель подала еще в апреле прошедшего года, но до сих пор неизвестно, когда выйдет первый гаджет с данной функцией. Уточняется, что технология Meizu качественно отличается от Vivo. Разработка позволит убрать кнопку mBack, на ее месте появится изображение отпечатка. С помощью отпечатка пальца владельцы смартфонов от Meizu смогут подтверждать даже банковские операции.По предположениям экспертов, первым гаджетом с технологией станет Meizu 15 Plus, который выйдет во второй половине текущего года.