Флагман от Huawei расстроил низкими результатами тестов на Geekbench

На популярном бенчмарке Geekbench засветилась китайская новинка Huawei P20. Оценки тестирования несколько расстроили поклонников грядущей новинки, ведь по характеристикам она едва дотягивает до прошлогоднего флагмана от Samsung Galaxy S8.

Николай Офицеров

Характеристики смартфонов от Huawei появились приблизительно две недели тому назад. Судя по всему, смартфон, оснащенный чипсетом Kirin 970, не будет топовым по своей производительности, но любителям покупки телефона из-за дизайна должен прийтись по вкусу.В результате, Huawei P20 удалось набрать 1878 баллов в одноядерных тестах и 6699 в многоядерных тестах. Стоит отметить, что такие показатели схожи с показателями Galaxy S8. Учитывая то, что корейцы уже выпустили новый флагман, который почти в два раза мощнее P20, то выбор падает в сторону именно устройства от Samsung.Фанаты уверяют, представителям Huawei следует задуматься по этому поводу, учитывая то, что P20 позиционируется, как конкурентное устройство. Несмотря на это, некоторые эксперты отметили, низкие результаты тестирования связаны с тем, что на Geekbench тестировался прототип модели. Они напомнили, что у Huawei Mate 10 на том же Kirin 970, с Android Oreo и 4 Гбайт оперативной памяти были примерно такие же результаты.