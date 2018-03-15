Украинский Гидрометцентр заподозрили в майнинге криптовалют

Специалисты обнаружили на сайте украинского Гидрометцентра программный код, который помогает майнить биткоины.

Анна Котова

Сообщается, что в программный код была вписана вредоносная программа, которая использует мощность всех пользователей для добывания виртуальной валюты. Сам код программы CoinHive был вписан в HTML-код сайта, который мог увидеть любой пользователь. Комментариев со стороны центра пока не было. Сейчас никто точно сказать не может, ввели код эксперты сайта или это сделали злоумышленники.Напоминаем, что ранее в Нижнегородской области стражи порядка задержали двух работников ядерного отдела института, которые использовали мощнейший сервер для майнинга биткоинов. Для добычи криптовалюты злоумышленники подключили сервер к интернету. Однако это сразу заметили и всю информацию передали сотрудникам ФСБ. Сейчас расследование еще продолжается.