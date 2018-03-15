Украинский Гидрометцентр заподозрили в майнинге криптовалют

Сообщается, что в программный код была вписана вредоносная программа, которая использует мощность всех пользователей для добывания виртуальной валюты. Сам код программы CoinHive был вписан в HTML-код сайта, который мог увидеть любой пользователь. Комментариев со стороны центра пока не было. Сейчас никто точно сказать не может, ввели код эксперты сайта или это сделали злоумышленники.
Напоминаем, что ранее в Нижнегородской области стражи порядка задержали двух работников ядерного отдела института, которые использовали мощнейший сервер для майнинга биткоинов. Для добычи криптовалюты злоумышленники подключили сервер к интернету. Однако это сразу заметили и всю информацию передали сотрудникам ФСБ. Сейчас расследование еще продолжается.