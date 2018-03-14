Умные часы Fitbit Versa помогут измерить сердечный ритм

Смартчасы Fitbit Versa покажут активность и данные жизнедеятельности организма человека. Прибор имеет сенсорный экран, Wi-FI и NFC.

Никита Готский

«Умные» часы Versa порадуют потребителя цветным дисплеем, опция беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi, а также модулем NFC. Работает устройство на платформах Android и Windows 10. Набор сенсоров являет собой трехосный гироскоп и аналогичный акселерометр, высотометр, датчик сердечного ритма и аппарат освещения. Внедренные в устройство часы помогут правильно применять информацию о местоположении с мобильного телефона.Новинка порадует большим набором программ для тренировок. Из-за герметичного исполнения Versa с легкостью выдерживает погружение под воду на глубину до 50 метров, это позволяет собрать нужные сведения во время плавания. Также смартчасы могут отслеживать качество и продолжительность сна. Их цена составит 200-230 долларов.