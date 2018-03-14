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| | Умные часы Fitbit Versa помогут измерить сердечный ритм

Умные часы Fitbit Versa помогут измерить сердечный ритм

Вчера, 23:05
Смартчасы Fitbit Versa покажут активность и данные жизнедеятельности организма человека. Прибор имеет сенсорный экран, Wi-FI и NFC.

Умные часы Fitbit Versa помогут измерить сердечный ритм

 

«Умные» часы Versa порадуют потребителя цветным дисплеем, опция беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi, а также модулем NFC. Работает устройство на платформах Android и Windows 10. Набор сенсоров являет собой трехосный гироскоп и аналогичный акселерометр, высотометр, датчик сердечного ритма и аппарат освещения. Внедренные в устройство часы помогут правильно применять информацию о местоположении с мобильного телефона.

Новинка порадует большим набором программ для тренировок. Из-за герметичного исполнения Versa с легкостью выдерживает погружение под воду на глубину до 50 метров, это позволяет собрать нужные сведения во время плавания. Также смартчасы могут отслеживать качество и продолжительность сна. Их цена составит 200-230 долларов.
Никита Готский
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