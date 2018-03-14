Rescuecom назвала компьютеры Apple наиболее надежными

Компания Rescuecom провела исследование вопроса надежности компьютеров от разных производителей. В числе лучших оказались ПК от Apple и Samsung.

Компания Rescuecom, специализирующаяся на ремонте компьютеров, оценила степень надёжности ПК от разных производителей. Наиболее надежной признали продукцию от Apple, следом за ней идет компания Samsung. Третье место заняли сразу три производителя – Dell, Microsoft и Acer. Худшие показатели в этом списке у Asus и HP.В апреле 2017 года компания Apple говорила, что собирается развивать свой засел по созданию Компьютера, который придёт на смену iMac Pro. Поклонники продукции данной фирмы ждут презентацию нового ПК на WWDC 2018, где будет представлена линия дешевых MacBook Air, стоимость которых варьируется в диапазоне от 799 до 999 долларов по мнению экспертов.Samsung, в свою очередь, на днях заявил, что занимается производством флэш-памяти V-NAND, которые пришли на смену традиционным жестким дискам. В этом году более 50% ноутбуков будут оснащены не жесткими дисками, а SSD.