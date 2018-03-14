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| | Гендиректор Xiaomi назвал iPhone лучшим смартфоном

Гендиректор Xiaomi назвал iPhone лучшим смартфоном

Сегодня, 22:30
Гендир фирмы Xiaomi Лей Юн назвал iPhone лучшим смартфонов в мире. Он считает, что полный отказ о применения этой техники нереален для конкурентов Apple.

Гендиректор Xiaomi назвал iPhone лучшим смартфоном

 

В мире является нормальным запрещать работникам покупать продукты конкурентов. К примеру, шеф Coca-Cola не затарится напитком Pepsi, а сборщики смартфонов Samsung не станут использовать гаджеты Huawei. Мобильные устройства iPhone стали исключением и многие производители смартфонов не ограничивают пользование этих моделей для своих подчиненных.

Шеф Xiaomi Лей Юн признал, что лучшим смартфоном он считает именно продукт Apple, поэтому его организация не может заставить рабочих отказаться от использования iPhone. Он отметил, что эту проблему можно решить только тогда, когда внутренняя продукция станет намного лучше.
Никита Готский
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