В фрагментах прошивки заметили кодовое имя смартфона OnePlus 6

В фрагментах прошивки, которые появились в интернете, пользователи заметили кодовое имя смартфона OnePlus 6 от компании BBK Electronics.

Анна Котова

OnePlus 6 выпустили на рынок дебютную версию Android 8.1 Oreo для 5Т. Представители XDA проверили прошивку смартфона и выяснили, что OnePlus 6 поступит в продажу с надписью. Отметим, что в данном смартфоне стоит обновленная прошивка OxygenOS, которая доказывает, что флагман увидит свет под кодовым именем Enchilada.Отметим, что некоторое время назад в продажу поступил OnePlus 6 под названием А600. Специалисты заметили, что между часами, значком батареи и SIM-карты появилось непонятное пустое место. Предположительно, гаджет будет оснащен зубчатым дисплеем с параметрами сторон 19 на 9. В смартфоне OnePlus 6 будет установлен чип Snapdragon 845. Появление устройства на рынке запланировано не раньше лета нынешнего года.