Компания Google отреагировала на смерть Стивена Хокинга анимацией

Английский физик Стивен Хокинг умер 14 марта 2018 года. Google представила анимацию, посвященную уходу известного ученого из жизни.





Официальная группа компании в социальной сети опубликовала анимированное изображение в дань памяти Стивена Хокинга. Известное любому, даже далекому от науки человеку, инвалидное кресло ученого они дополнили звездами, которые в последующем присоединяются к атому. «Теперь Вселенная твоя», - прокомментировала Google анимацию. Корпорация известна своим пристальным вниманием ко всем значимым событиям в мире, возможно, что в скором времени они опубликуют дудл на главной странице своего сайта.

Павел Селивёрстов

О смерти ученого сообщили родственники, которые обнаружили его мертвым в доме в Кембридже. Уход Хокинга из жизни назвали большой утратой, которая вызовет «научный вакуум» на длительное время.Физик-теоретик был популярен не только своими исследованиями, но тем, что сделал науку популярной для широких масс. Его теория Большого взрыва, рассказывающая о возникновении Вселенной известна всему миру.