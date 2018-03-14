Илон Маск запустит свою юмористическую передачу

Изобретатель Илон Маск обрадует людей не только научными проектами, но и юмористическими. Он запускает собственное шоу смеха.

Никита Готский

По данным зарубежных журналистов, Маск пришел к общему согласию по поводу проекта с агентством сатирических новостей The Orion. Как говорит руководитель компаний Tesla и SpaceX, комедия - это очередной рубеж в его жизни, последующий за электрокарами, освоения космического пространства и нейрокомпьютерного интерфейса.Четыре года назад Илон Маск собрался приобрести The Orion. Предприниматель на протяжении нескольких лет ведет дружбу с работниками агентства и рассказывает им всякие шутки в соцсетях. Мечтатель покорить Марс в действительности отличается хорошим чувством юмора. Ранее он вступал в шутливый спор с «Обществом плоской Земли», интересуясь, отчего нет «Общества плоского Марса». Анонс его шоу пока не оглашается.