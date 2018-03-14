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| | Илон Маск запустит свою юмористическую передачу

Илон Маск запустит свою юмористическую передачу

Сегодня, 18:19
Изобретатель Илон Маск обрадует людей не только научными проектами, но и юмористическими. Он запускает собственное шоу смеха.

Илон Маск запустит свою юмористическую передачу

 

По данным зарубежных журналистов, Маск пришел к общему согласию по поводу проекта с агентством сатирических новостей The Orion. Как говорит руководитель компаний Tesla и SpaceX, комедия - это очередной рубеж в его жизни, последующий за электрокарами, освоения космического пространства и нейрокомпьютерного интерфейса.

Четыре года назад Илон Маск собрался приобрести The Orion. Предприниматель на протяжении нескольких лет ведет дружбу с работниками агентства и рассказывает им всякие шутки в соцсетях. Мечтатель покорить Марс в действительности отличается хорошим чувством юмора. Ранее он вступал в шутливый спор с «Обществом плоской Земли», интересуясь, отчего нет «Общества плоского Марса». Анонс его шоу пока не оглашается.
Никита Готский
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