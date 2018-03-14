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| | Ученые создали механизм, защищающий гаджеты от повреждений

Ученые создали механизм, защищающий гаджеты от повреждений

Сегодня, 17:10
Ученые создали механизм, который сделает гаджеты "неубиваемыми". Открытие сделали в Нью-Йорке.

Ученые создали механизм, защищающий гаджеты от повреждений

 

Эксперты доказали, что электропроводность возможно сохранить в технике. В процессе работы они разработали диаграмму цепной решетки и отправили сигнал через радиотехническую схему при поддержке топологии. После повреждений работа схемы ухудшалась, но во время увеличения напряжения топология показала хороший уровень действия. Выяснилось, что этот процесс сделал схему не такой чувствительной к повреждениям.

Новое открытие поспособствует созданию электроники, устойчивой к повреждениям. Ученые надеются, что их работа станет настоящим прорывом в создании гаджетов. Они смогли продемонстрировать умение работать с принципами топологии для облегчения продвижения электромагнитных волн, а также доказали, что устойчивость к повреждениям может быть самоиндуцирована при помощи верной нелинейности в цепи.
Никита Готский
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