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| | Аналитик: Если все копируют iPhone X, в чем тогда его уникальность

Аналитик: Если все копируют iPhone X, в чем тогда его уникальность

Сегодня, 15:40
Известный скандальный аналитик из Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что компания Apple потерпела крах в производстве своего последнего смартфона iPhone X. Дело в том, что уникальность гаджета потеряна, из-за легкой возможности подделать её.

Аналитик: Если все копируют iPhone X, в чем тогда его уникальность

 

Многие годы компания из Купертино задавала моду на дизайн и функции смартфонов, однако со своим последним устройством Apple явно потерпела крах, заявил эксперт Эльдар Муртазин. Аналитик считает, что уникальность смартфона потеряна из-за того, что её легко смогли подделать бюджетные китайские производители, которые продают свои клоны в разы дешевле iPhone X.

Со мнением Муртазина оказали не согласны его коллеги, которые посчитали, что уникальность iPhone X находится не в дизайне устройства, а в функции распознавания лиц Face ID. По мнению аналитиков, пока ни один разработчик, включая Samsung, не смог настолько идеально повторить новую технологию.
Светлана Славянская
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