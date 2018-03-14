ФСБ и МВД России покупают оборудование для взлома iPhone и Android

Зарубежным СМИ стало известно о том, что в ФСБ и МВД Российской Федерации приобретают специальное оборудование, с помощью которого можно получить доступ к любому iPhone и Android. Теперь службы внутренних дел и безопасности России смогут скачивать любую информацию даже о переписках в Telegram.

По данным иностранных СМИ, сотрудники Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел РФ смогут получать абсолютно всю информацию о пользователях смартфонов, включая их личные фото, переписки, историю звонков в таких месседжерах, как Telegram. Сделать им это поможет недавно приобретенное оборудование для взлома мобильных гаджетов, в том числе и iPhone.Помимо взлома оборудование сможет осуществлять борьбу с вредоносными вирусными программами в устройствах с операционными системами iPhone и Android.Известно, что на закупку подобного оборудования для СКР в Волгограде было потрачено 800 тыс рублей, в Хабаровске – 1,2 млн рублей.