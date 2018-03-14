ФСБ и МВД России покупают оборудование для взлома iPhone и Android

По данным иностранных СМИ, сотрудники Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел РФ смогут получать абсолютно всю информацию о пользователях смартфонов, включая их личные фото, переписки, историю звонков в таких месседжерах, как Telegram. Сделать им это поможет недавно приобретенное оборудование для взлома мобильных гаджетов, в том числе и iPhone.
Помимо взлома оборудование сможет осуществлять борьбу с вредоносными вирусными программами в устройствах с операционными системами iPhone и Android.
Известно, что на закупку подобного оборудования для СКР в Волгограде было потрачено 800 тыс рублей, в Хабаровске – 1,2 млн рублей.