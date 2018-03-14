Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Мнения

Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Об откровении Ким Кардашьян.

Тайна раскрыта: Австралийские ученые получили от пришельцев сигнал

От Редактора

Тайна раскрыта: Австралийские ученые получили от пришельцев сигнал "ЕТ"

Инопланетяне пытаются с нами связаться?

Сюжеты :

Эксперты рассказали, как выбрать лучший вибратор Nike предложил китайцам «прикрыть рты» Власти Москвы установят памятник Олегу Табакову В Сети стал сенсацией стартап белья для куннилингуса «Миссия невыполнима-7»: В Сочи енот убежал от спасавших его сотрудников МЧС В компьютере священника из США поселился Дьявол Школьники 1 сентября получат долгожданные планшеты Необычный отель-НЛО построят у фьордов Северной Норвегии «Русских хакеров» обвинили в атаке на «Звездные войны» Девушка сделала татуировку из шерсти котенка Алексей Воробьев в США стал геем «Подкаблучник» Галкин рассказал об интеллектуальных способностях Пугачевой
| | ФСБ и МВД России покупают оборудование для взлома iPhone и Android

ФСБ и МВД России покупают оборудование для взлома iPhone и Android

Сегодня, 15:43
Зарубежным СМИ стало известно о том, что в ФСБ и МВД Российской Федерации приобретают специальное оборудование, с помощью которого можно получить доступ к любому iPhone и Android. Теперь службы внутренних дел и безопасности России смогут скачивать любую информацию даже о переписках в Telegram.

ФСБ и МВД России покупают оборудование для взлома iPhone и Android

 

По данным иностранных СМИ, сотрудники Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел РФ смогут получать абсолютно всю информацию о пользователях смартфонов, включая их личные фото, переписки, историю звонков в таких месседжерах, как Telegram. Сделать им это поможет недавно приобретенное оборудование для взлома мобильных гаджетов, в том числе и iPhone.

Помимо взлома оборудование сможет осуществлять борьбу с вредоносными вирусными программами в устройствах с операционными системами iPhone и Android.

Известно, что на закупку подобного оборудования для СКР в Волгограде было потрачено 800 тыс рублей, в Хабаровске – 1,2 млн рублей.
Новости по теме
IPhone X по ошибке вызывает экстренные службы
IPhone X по ошибке вызывает экстренные службы

Обладатели смартфонов компании Apple iPhone X начали жаловаться на то, что мобильные устройства автоматически звонят экстренным службам. Юзеры недовольны

Эксклюзивный рингтон iPhone X можно установить на Android
Эксклюзивный рингтон iPhone X можно установить на Android

На днях стало известно, как будет звучать эксклюзивный рингтон на юбилейном смартфоне iPhone X. Эксперты рассказали, что теперь данный рингтон можно установить

Благодаря хакерам в сети появились различные инструменты для взлома iPhone
Благодаря хакерам в сети появились различные инструменты для взлома iPhone

Группа неизвестных хакеров выложила в сеть инструментарий, которыми пользуются спецслужбы разных стран. В частности, в общем доступе появились алгоритмы взлома

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости