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| | В процессорах компании AMD нашли 13 критических уязвимостей

В процессорах компании AMD нашли 13 критических уязвимостей

Сегодня, 15:27
Технические эксперты уведомили широкую общественность относительно найденных уязвимостей в процессорах, произведённых компанией AMD. Критические уязвимости могут позволить злоумышленникам проводить успешные кибератаки на компьютеры пользователей.

В процессорах компании AMD нашли 13 критических уязвимостей

 

Израильские эксперты сообщили о том, что критические уязвимости были найдены в таких линейках процессоров как: Ryzen Pro, AMD EPYC, а также Ryzen Mobile. Все уязвимости были обнаружены специалистами в закладках, оставленных производителем. Эксперты подчеркнули, что найденные ошибки заключаются в самих процессорах компании, а не в программном обеспечении, которое поставляется совместно с аппаратным. Одна из обнаруженных уязвимостей была названа Meltdown, так как с её помощью злоумышленники могут обойти пользовательское соглашение, получив доступ к закрытой персональной информации.

Также с помощью ошибки под названием Spectr хакеры в состоянии воровать пароли, которые пользователи используют в своих браузерах. Технические специалисты подчеркнули, что опасность данных критических уязвимостей заключается в том, что их практически невозможно выявить.
Александр Вест
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