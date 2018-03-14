В процессорах компании AMD нашли 13 критических уязвимостей

Технические эксперты уведомили широкую общественность относительно найденных уязвимостей в процессорах, произведённых компанией AMD. Критические уязвимости могут позволить злоумышленникам проводить успешные кибератаки на компьютеры пользователей.

Александр Вест

Израильские эксперты сообщили о том, что критические уязвимости были найдены в таких линейках процессоров как: Ryzen Pro, AMD EPYC, а также Ryzen Mobile. Все уязвимости были обнаружены специалистами в закладках, оставленных производителем. Эксперты подчеркнули, что найденные ошибки заключаются в самих процессорах компании, а не в программном обеспечении, которое поставляется совместно с аппаратным. Одна из обнаруженных уязвимостей была названа Meltdown, так как с её помощью злоумышленники могут обойти пользовательское соглашение, получив доступ к закрытой персональной информации.Также с помощью ошибки под названием Spectr хакеры в состоянии воровать пароли, которые пользователи используют в своих браузерах. Технические специалисты подчеркнули, что опасность данных критических уязвимостей заключается в том, что их практически невозможно выявить.