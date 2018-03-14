В компьютере священника из США поселился Дьявол

Современные смартфоны и компьютеры одержимы нечистой силой. Об этом заявил американский священник Джим Писборо, написавший по теме целую книгу.

Никита Готский

Проживающий в Джорджии святой отец потратил много времени, изучая технику. В результате его деятельности появилась книга «Дьявол в машине: ваш компьютер одержим Дьяволом?». В ней автор рассказывает читателям, что нечистый дух населяет все аппараты, выпущенные после 1985 года.Писборо считает, что Дьявол будто бы обитает в одном из десяти ПК в США. С его воздействием через экран священник связывает увеличение преступности в стране. В качестве доказательств Джим отметил, что во время работы за компьютером браузер неожиданно начал писать ему ругательства, якобы применяя для этого древние языки. О существовании вирусов священник в книге умолчал.