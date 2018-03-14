Школьники 1 сентября получат долгожданные планшеты

Уже этой осенью более 10 тысяч учеников в России будут заниматься в школах с помощью современных планшетов. Специалисты «Ростеха» займутся сбором результатов использования планшетов, проверяя их удобство, эффективность, а также прочность.

Александр Вест

Начиная с 1 сентября нынешнего года в Северной Осетии и Свердловской области государственная корпорация «Ростех» снабдит 12 тысяч школьников своими планшетами. В течение полугода планшеты будут проверяться на прочность, простоту использования, а также на эффективность в процессе обучения учеников. Устройства, разработанные техническими специалистами «Ростеха», будут работать под управлением операционной системы Android. На планшетах будут установлены сразу два экрана, способных реагировать на касание.Константин Козлов, являющийся гендиректором дочернего предприятия «Ростеха» НЦЭО, занимающегося производством данных планшетов, заявил о том, что в данный момент универсальных требований относительно электронных устройств ещё не существует, поэтому в компании ориентировались на удобство размера дисплея, а также на влияние типа выбранной матрицы на зрение детей.