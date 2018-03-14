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| | Российский бренд Elari устроил на выставке MWC 2018 фурор

Российский бренд Elari устроил на выставке MWC 2018 фурор

Сегодня, 13:47
Крупнейшая мировая выставка мобильной и потребительской электроники MWC 2018 прошла в Барселоне. Достаточно немалым успехом пользовался российский бренд Elari, который представил свои инновационные продукты.

Российский бренд Elari устроил на выставке MWC 2018 фурор

 

На своем стенде, который занял площадь в 32 квадратных метра, компания продемонстрировала новые гаджеты. Толпились не только российские гости выставки, но и международные эксперты.

Наибольшее внимание привлекли беспроводные стереонаушники с магнитным зарядным кейсом Elari NanoPods. Российский блогер Wylsacom назвал данный товар «лучшим выбором за свои деньги». Высокое качество подтвердил и блюзмен Евгений Маргулис.

Среди новинок Elari портативный 4G-роутер с мощнейшим аккумулятором SmartWiFi. Он позволяет обеспечивать длительную работу устройства с возмжностью раздачи через WiFi/USB любых файлов c вставленной microSD-карты и внешней батареи для подзарядки устройств.

Также Elari показали на MWC 2018 детские смартчасы-телефон KidPhone 3G, которые поддерживают видеозвонки. Теперь родители смогут, позвонив ребенку, увидеть, где он находится и чем занят. Устройство оснащено модулем для поддержки 3G, а также оснащены трекерами GPS/LBS/WiFi.
Николай Офицеров
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ГОНКОНГ И БЕРЛИН, August 31, 2017/PRNewswire/ -- Бренд Elari [ http://elari.net/ru ], получивший широкую известность на рынке мобильной электроники благодаря

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