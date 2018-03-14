Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Мнения

Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Супруги народного артиста поделились сокровенным.

Тайна раскрыта: Австралийские ученые получили от пришельцев сигнал

От Редактора

Тайна раскрыта: Австралийские ученые получили от пришельцев сигнал "ЕТ"

Инопланетяне пытаются с нами связаться?

Сюжеты :

Алексей Воробьев в США стал геем «Подкаблучник» Галкин рассказал об интеллектуальных способностях Пугачевой Валерий Меладзе не разрешает петь в доме Бывший священник в 83 года стал звездой гей-порно Учитель биологии на глазах у школьников скормил щенка черепахе Маколей Калкин назвал своего любимого персонажа «Симпсонов» Стюардесса "убила" собаку, поместив ее на багажную полку Анджелина Джоли шокировала общественность методами воспитания детей Умер знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг Google протестировала новый ИИ для создания музыки NSynth Super Девушка из Дании фотографировалась голой с незнакомцами и прославилась С места взрыва в доме Петербурга появилось первое видео
| | Стали известны самые мощные Android-смартфоны

Стали известны самые мощные Android-смартфоны

Сегодня, 12:42
Бенчмарк AnTuTu разместил в интернете реестр самых мощных смартфонов, работающих на Android. Отметим, что в список также вошли устройства, которые только в прошлом месяце появились на потребительском рынке.

Стали известны самые мощные Android-смартфоны

 

Три лидирующих позиции заняли гаджеты китайской компании-производителя Huawei – Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro и Huawei Honor View 10. Следующими в рейтинге стоят OnePlus5 и OnePlus 5Т. Данные тестирования показали, что именно эти пять устройств набрали больше всех остальных баллов. Помимо вышеперечисленных гаджетов, в перечень вошли такие смартфоны: Zero Nutia Z17 ZTE, Xiaomi Mi 6, Mi Mix 2 и Samsung Galaxy Note 8.

До этого информировалось, что большинство флагманских смартфонов, работающих на платформе Android, получают вирусы еще в момент их производства. Такой результат показало изучение android-девайсов, которые проанализировали эксперты.
Анна Котова
Новости по теме
Составлен Топ-10 самых мощных смартфонов на Android
Составлен Топ-10 самых мощных смартфонов на Android

Согласно имеющемуся рейтингу на 31 января 2018 года процессор Kirin 970 в мощных устройствах на базе операционной системы Android серьезно опережает Snapdragon

Huawei обновит Honor до Android Oreo
Huawei обновит Honor до Android Oreo

Смартфоны Honor обновят до Android Oreo. Об этом рассказали представители компании Huawei.

Названы наиболее популярные Android-смартфоны по версии AnTuTu
Названы наиболее популярные Android-смартфоны по версии AnTuTu

Разработчики известного бенчмарка AnTuTu разместили перечень самых популярных Android-устройств. Лидером по частоте запуска приложения оказались устройства

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости