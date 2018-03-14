Стали известны самые мощные Android-смартфоны

Бенчмарк AnTuTu разместил в интернете реестр самых мощных смартфонов, работающих на Android. Отметим, что в список также вошли устройства, которые только в прошлом месяце появились на потребительском рынке.

Анна Котова

Три лидирующих позиции заняли гаджеты китайской компании-производителя Huawei – Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro и Huawei Honor View 10. Следующими в рейтинге стоят OnePlus5 и OnePlus 5Т. Данные тестирования показали, что именно эти пять устройств набрали больше всех остальных баллов. Помимо вышеперечисленных гаджетов, в перечень вошли такие смартфоны: Zero Nutia Z17 ZTE, Xiaomi Mi 6, Mi Mix 2 и Samsung Galaxy Note 8.До этого информировалось, что большинство флагманских смартфонов, работающих на платформе Android, получают вирусы еще в момент их производства. Такой результат показало изучение android-девайсов, которые проанализировали эксперты.