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| | В Ростове разработали Telegram-бот для списывания контрольных по физике

В Ростове разработали Telegram-бот для списывания контрольных по физике

Сегодня, 11:39
Бот для мессенджера Telegram, который помогает в решении задач по физике, разрабатывают школьники из Ростова-на-Дону. Основной целью программы станет возможность списывания контрольных работ по физике. Представить его школьники обещают к лету 2018 года.

В Ростове разработали Telegram-бот для списывания контрольных по физике

 

С прессой пообщалась учительница физики местной общеобразовательной школы №49 Дарья Рогова. «Наверное, все уже знают мессенджер Telegram. Он позволяет создавать весьма удобные вещи, среди которых автоматизированные системы. Мы хотим создать бот, который сможет автоматически, если школьник сделает запрос, выдавать ему, к примеру, формулу при равноускоренном движении. Это будет весьма узконаправленный поисковик», - заявила Рогова.

Запуск бота школьники планировали сделать уже этой весной, но только сейчас приступили к его разработке. Рогова утверждает, что разработкой занимается совместно со своими учениками. Она сама оканчивала, после основного обучения, магистратуру по прикладной информатике. Ребята всему учатся достаточно быстро, разбираются в java-скриптах, смотрят ролики на YouTube. Учительница лишь дает им грамотные задания.

После запуска бота для Telegram по физике, аналогичные программы могут появиться также и по другим предметам, к примеру, математике.
Николай Офицеров
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