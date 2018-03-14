Презентация новинок бренда Elari с успехом прошла на MWC 2018

Российский hi-tech бренд Elari с большим успехом презентовал Elari NanoPods (http://lp.elari.net/nanopods_sm/) – беспроводные Hi-Fi стереонаушники с магнитным зарядным кейсом в рамках крупнейшей в мире выставки мобильной и потребительской электроники Mobile World Congress (MWC 2018).

На мероприятии также были представлены и другие инновационные продукты бренда, такие как: портативный 4G-роутер SmartWiFi и детские смартчасы-телефон KidPhone 3G.Главное преимущество стереонаушников Elari NanoPods – отличное качество звука и невысокая цена, если сравнивать с зарубежными аналогами. Это подтвердил легендарный блюз-музыкант Евгений Маргулис, амбассадор Elari NanoPods. В настоящее время наушники пользуются ажиотажным спросом в РФ и СНГ, устройство стало дефицитом сразу после появления во всех крупных федеральных розничных сетях. Известный техноблогер Wylsacom в обзоре, набравшем 1 350 000 просмотров, назвал гаджет «лучшим выбором за свои деньги».По оценкам экспертов, еще одна новинка Elari, портативный 4G-роутер SmartWiFi с мощным аккумулятором, поможет в поездках и путешествиях в любую точку мира не переживать по поводу интернета – он способен предоставлять бесперебойный доступ к сетям при установке локальной 4G/3G/2G SIM-карты с необходимым пакетом данных.Смартчасы KidPhone 3G – один из востребованных гаджетов Elari, флагман успешной линейки устройств для детей. Они дадут родителям возможность видеть ребенка в любое время, благодаря поддержке видеозвонков. Часы оснащены модулем GPS/LBS/WiFi-трекинга и работают в сетях 3G.