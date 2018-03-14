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| | Microsoft побьет рекорд Гиннеса, выстрелив из пушки человеком

Microsoft побьет рекорд Гиннеса, выстрелив из пушки человеком

Сегодня, 10:09
Уже сейчас поклонники Microsoft по всему миру могут начать отмечать выход первого за долгое время крупного эксклюзива для Windows 10 и Xbox One. Речь идет о запуске игры Sea of Thieves. В честь этого компания пообещала, что побьет рекорд Гиннеса, выстрелив человеком из пушки. Произойдет это через неделю, когда и стартует проект.

Microsoft побьет рекорд Гиннеса, выстрелив из пушки человеком

 

Корпорация уже устраивала подобные шоу, когда выходил платформер Super Lucky`s Tale, однако на рекорды Гиннеса никто, естественно, не рассчитывал.

Дэвид «Bullet» Смит попробует побить мировой рекорд Гиннеса в категории «Наибольшее расстояние, пройденное человеком в состоянии пушечного ядра». Для этого Microsoft подготовили Xbox Pirate Blaster длиной более 10 метров и весом около 5,5 тонн. Орудие должно отправить Дэвида в полет с ускорением от нуля до 100 км в час за 0,2 секунды.

Пушки в Sea of Thieves являются средством, чтобы продырявить корабль врага, но также и могут отправить смельчака с корабля на сушу. Смит планирует испытать ее именно таким образом. Трансляция попытки побить мировой рекорд Гиннеса состоится на официальном канале Xbox.

Microsfot также устроила квест в реальной жизни, в котором следует отыскать 15 загадок в городах стран Европы, США, Австралии и Канады. Следом за этим ответы на них необходимо ввести на специальном сайте. Самый смекалистый выиграет сокровище в виде золотых бананов стоимостью более 100 тысяч долларов.
Николай Офицеров
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