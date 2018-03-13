Google протестировала новый ИИ для создания музыки NSynth Super

Новинка NSynth Super, принадлежащая корпорации Google, откроет новую эпоху в создании музыки. Алгоритм этого искусственного интеллекта не воспроизводит звук, а создаёт новый «музыкальный инструмент».

Елизавета Трюфель

NSynth Super – детище двух команд – Magenta и Google Creative Lab. Специалисты создали устройство, которое умеет делать то, чего не умеет ни одна аналогичная машина. NSynth Super расшифровывается как «нейронный синтезатор», поскольку использует для обучения нейронные сети глубокого обучения. Разработчики загрузили в устройство 16 звуков существующих музыкальных инструментов, сохранив все их акустические характеристики. Каждая клавиша NSynth Super воспроизводит 4 из них.Далее музыкант может выбрать подходящий ему звук и, передвигая палец по сенсорному экрану, синтезировать его с другими доступными звуками. В итоге, композитор может использовать более 100 тысяч различных звуков. NSynth Super не просто соединяет звук флейты и тромбона, например. NSynth Super синтезирует два инструмента, рождая совершенно новый звук, который невозможно получить другим путём. Как и все проекты Magenta, NSynth Super построен с использованием библиотек с открытым исходным кодом, включая TensorFlow и openFrameworks, чтобы дать возможность более широкому сообществу артистов экспериментировать с машинным обучением в своем творческом процессе. Вся развернутая информация доступны на ресурсе GitHub.