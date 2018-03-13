В Apple обнародовали дату презентации нового iPhone

Представители компании Apple озвучили дату следующей презентации iPhone. «Яблочная» корпорация отказалась от проведения выставки WWDC 2018 в марте и все значимые новинки, в том числе iPhone SE 2018, намерена показать в ходе летней презентации.

Дарья Светозарова

Сотрудники Apple анонсировали показ многих гаджетов на базе iOS 12, macOS 10.14, tvOS 12, среди которых и новые планшеты iPad Pro. Согласно предварительным данным, WWDC 2018 будет проводиться с 4 по 8 июня текущего года. В ходе мероприятия будут представлены не только «яблочные» девайсы. Сотрудники корпорации намерены провести мастер-класс для всех разработчиков и научить их более эффективно использовать новые функциональные возможности и лучше реализовывать поддержку.Заявки на участие в конференции будут приниматься уже с 22 марта, но эксперты считают, что билеты раскупят всего за несколько минут. На каждое место претендуют от 10 до 15 человек. Их разыграют среди тех, кто будет готов заплатить нужную сумму за право посетить мероприятие в Сан-Хосе.