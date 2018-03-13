Google и Kitty Hawk протестировали летающее такси-дрон Cora

Компания Kitty Hawk, которую финансирует один из основателей корпорации Google Ларри Пейдж, продемонстрировала в Новой Зеландии летающее беспилотное такси. На разработку этого транспортного средства ушло более восьми лет.

Дарья Светозарова

На демонстрации летающего такси-дрона присутствовала новозеландский премьер-министр Джасинда Арден. Отмечается, что в этот день было объявлено только о начале испытаний, однако местные жители видят тестовые полеты такси уже полгода. Машина получила название Cora.Kitty Hawk является американской компанией, а в Новой Зеландии у нее есть филиал - Zephyr Airworks. Сообщается, что транспортное средство может двигаться вертикально, как вертолет, так и горизонтально. Среди опций аппарата – посадка на крыши заданий. При полностью заряженном аккумуляторе такси-дрон может пролететь 100 километров на скорости 150 километров в час. Это максимальная скорость. В транс портном средстве одновременно может находиться два пассажира.В течение ближайших трех лет корпорация Google намерена создать в новой Зеландии таксопарк из беспилотных летающих машин. К 2050 году страна планирует и полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания.