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| | Геосервис «Наша Россия» позволяет наблюдать за стройками из космоса

Геосервис «Наша Россия» позволяет наблюдать за стройками из космоса

Сегодня, 16:29
Дочернее предприятие «Российских космических систем» АО «ТЕРРА ТЕХ» разработало новый сервис "Наша Россия", с помощью которого можно напрямую наблюдать за строительством значительных объектов инфраструктуры страны.

Геосервис «Наша Россия» позволяет наблюдать за стройками из космоса

 

Жители России и других стран смогут следить за развитием сооружения школ, заводов, стадионов и т.д. База объектов постоянно будет дополняться и расширятся география. Сейчас уже открыты для просмотра 27 объектов.

Снимки привязываются к цифровой карте России. Каждый гражданин будет иметь возможность смотреть, как шло строительство и на какой стадии находится стройка на данный момент.

"ТЕРРА ТЕХ" создана в 2018 году. Деятельность компании направлена на разработку геоинформационных решений с помощью источников пространственной информации. В этом году для реализации программы «Цифровая экономика» компания создаст цифровой сервис, анализирующий объекты строительства, инфраструктуру страны.
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