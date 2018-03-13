Геосервис «Наша Россия» позволяет наблюдать за стройками из космоса

Дочернее предприятие «Российских космических систем» АО «ТЕРРА ТЕХ» разработало новый сервис "Наша Россия", с помощью которого можно напрямую наблюдать за строительством значительных объектов инфраструктуры страны.

Жители России и других стран смогут следить за развитием сооружения школ, заводов, стадионов и т.д. База объектов постоянно будет дополняться и расширятся география. Сейчас уже открыты для просмотра 27 объектов.Снимки привязываются к цифровой карте России. Каждый гражданин будет иметь возможность смотреть, как шло строительство и на какой стадии находится стройка на данный момент."ТЕРРА ТЕХ" создана в 2018 году. Деятельность компании направлена на разработку геоинформационных решений с помощью источников пространственной информации. В этом году для реализации программы «Цифровая экономика» компания создаст цифровой сервис, анализирующий объекты строительства, инфраструктуру страны.