Xiaomi представила "умную" посудомоечную машину

Китайский гигант Xiaomi на местной краудфандинговой платформе выпустил настраиваемую посудомоечную смарт-машину Yunmi Smart Dishwasher. На данный момент в сети уже появилось подробное описание изделия.

Николай Офицеров

Новый кухонный гаджет оснащается итальянской начинкой от компании Weike. С его помощью можно обеспечить мощный импульсный поток воды, которая обеззараживает посуду и чистит ее. Помимо этого, "стиральная" машина применяет трехмерное распыление воды. В этот момент посуда обдается водой со всех сторон. После окончания мойки в дальних углах не остается грязи.Температура воды при мойке посуды составляет 70 градусов по Цельсию. Этого вполне достаточно для того, чтобы стерилизовать посуду и растворить жир, однако при этом не потратить много электричества на кипяток.В наличии различные системы мойки, включая экономный режим на 30 минут. После окончания цикла Xiaomi Yunmi Smart Dishwasher запускает японскую систему горячей сушки PTC пара минут и посуда сухая. Процессом можно управлять через фирменное приложение Xiaomi. Вместимость машины 8 комплектов посуды.Во время краудфандинг-кампании машина продавалась по цене в 315 долларов. Первую партию раскупили полностью. Вторая появится уже по цене в 400 долларов, однако, когда именно пока неизвестно. Также неизвестны планы о выходе машины на мировой рынок.