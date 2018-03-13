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| | Xiaomi представила "умную" посудомоечную машину

Xiaomi представила "умную" посудомоечную машину

Сегодня, 16:07
Китайский гигант Xiaomi на местной краудфандинговой платформе выпустил настраиваемую посудомоечную смарт-машину Yunmi Smart Dishwasher. На данный момент в сети уже появилось подробное описание изделия.

Xiaomi представила "умную" посудомоечную машину

 

Новый кухонный гаджет оснащается итальянской начинкой от компании Weike. С его помощью можно обеспечить мощный импульсный поток воды, которая обеззараживает посуду и чистит ее. Помимо этого, "стиральная" машина применяет трехмерное распыление воды. В этот момент посуда обдается водой со всех сторон. После окончания мойки в дальних углах не остается грязи.

Температура воды при мойке посуды составляет 70 градусов по Цельсию. Этого вполне достаточно для того, чтобы стерилизовать посуду и растворить жир, однако при этом не потратить много электричества на кипяток.

В наличии различные системы мойки, включая экономный режим на 30 минут. После окончания цикла Xiaomi Yunmi Smart Dishwasher запускает японскую систему горячей сушки PTC пара минут и посуда сухая. Процессом можно управлять через фирменное приложение Xiaomi. Вместимость машины 8 комплектов посуды.

Во время краудфандинг-кампании машина продавалась по цене в 315 долларов. Первую партию раскупили полностью. Вторая появится уже по цене в 400 долларов, однако, когда именно пока неизвестно. Также неизвестны планы о выходе машины на мировой рынок.
Николай Офицеров
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