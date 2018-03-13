Apple презентовала новый логотип Made for iPhone

Корпорация Apple презентовала новый логотип, который будет изображён на аксессуарах, изготавливаемых различными производителями для устройств компании. Данный логотип будет помещаться на все аксессуары, производимые сторонними разработчиками.

В 2005 году корпорация Apple представила программу под названием Made For iPhone, которую впоследствии переименовали в MFi, так как аксессуары предназначались не только для смартфонов, но и других мобильных устройств «яблочной компании». В старой версии логотипа были изображены устройства, к которым производились аксессуары: планшет iPad, музыкальный плеер iPod, а также смартфон iPhone. В новой версии логотип имеет три варианта, на каждом из которых был помещён значок компании Apple, а также убраны иконки мобильных устройств, которые на логотипе представлены лишь их названиями.

Александр Вест

Все компании, работающие над созданием аксессуаров для мобильной продукции Apple, обязаны перейти на повсеместное использование новых логотипов программы MFi уже в течении трёх месяцев.