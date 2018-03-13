Сингапур признан экспертами самым «умным городом»

Специалисты компании juniper Research провели тщательное исследование в содействии с представителями Intel, по результатам которого Сингапур был признан самым «умным городом» в мире.

Александр Вест

В рамках данного исследования специалисты определяли города, наиболее оснащённые технологиями, привязанными к использованию интернета и мобильных гаджетов, облегчающих повседневные задачи. Эксперты заметили, что в Сингапуре специализированная система отвечает за распределение транспортных потоков. Использование данной системы позволяет экономить в год до 60 часов для водителей, пользующихся продвинутым распределением трафика.Также эксперты отметили, что в Сингапуре множество пожилых людей пользуются мобильными гаджетами для контроля за состоянием своего здоровья, отслеживая основные показатели организма. Вторую строчку в данном рейтинге занял Лондон, опередивший Нью-Йорк, который получил бронзу в данном первенстве.