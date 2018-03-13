Вне закона: Евросоюз включил в список опасных товаров спиннеры

С помощью продвинутой системы оповещения о сомнительной продукции представители Евросоюза уведомили общественность о том, что отныне спиннеры включены в список товаров, которые несут потенциальную опасность для потребителей.

Александр Вест

Специалисты заметили, что данный продукт является опасным для детей, в особенности в тех случаях, когда спиннеры оснащают подсветкой. Дети нередко проглатывают игрушки, а проглотив спиннер с подсветкой, или его части, ребёнок может получить значительные внутренние ожоги, спровоцированные батареями данного устройства. Также угрозу для детей несут мелкие детали спиннера, которые могут попасть в различные отверстия в человеческом организме, в том числе и в дыхательные пути.Об опасности спиннеров заявили представители Роспотребнадзора, которые напомнили, что подобные игрушки со светящимися частями детям следует использовать только под строгим присмотром родителей, которые обязаны проверять спиннеры на наличие каких-либо отломанных частей.