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| | Вне закона: Евросоюз включил в список опасных товаров спиннеры

Вне закона: Евросоюз включил в список опасных товаров спиннеры

Сегодня, 14:43
С помощью продвинутой системы оповещения о сомнительной продукции представители Евросоюза уведомили общественность о том, что отныне спиннеры включены в список товаров, которые несут потенциальную опасность для потребителей.

Вне закона: Евросоюз включил в список опасных товаров спиннеры

 

Специалисты заметили, что данный продукт является опасным для детей, в особенности в тех случаях, когда спиннеры оснащают подсветкой. Дети нередко проглатывают игрушки, а проглотив спиннер с подсветкой, или его части, ребёнок может получить значительные внутренние ожоги, спровоцированные батареями данного устройства. Также угрозу для детей несут мелкие детали спиннера, которые могут попасть в различные отверстия в человеческом организме, в том числе и в дыхательные пути.

Об опасности спиннеров заявили представители Роспотребнадзора, которые напомнили, что подобные игрушки со светящимися частями детям следует использовать только под строгим присмотром родителей, которые обязаны проверять спиннеры на наличие каких-либо отломанных частей.
Александр Вест
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