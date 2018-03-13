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| | Специалисты рассказали, как избавиться от нежелательных видео на YouTube

Специалисты рассказали, как избавиться от нежелательных видео на YouTube

Сегодня, 13:55
В сети YouTube существуют видео, которые рекомендованные для просмотра конкретному пользователю. Однако если подобные рекомендации являются неуместными или раздражающими, специалисты рассказали, как избавиться от таких видео.

Специалисты рассказали, как избавиться от нежелательных видео на YouTube

 

Эксперты иностранного издания The Wall Street Journal в ходе эксперимента обнаружили, что чем чаще пользователь пользуется рекомендованными видео и смотрит ролики из данной ленты, тем больше и навязчивее сервис начнет предлагать такие видео. Для того, чтобы очистить свою ленту от видео из не подписанных каналов, стоит установить простую программу Distraction Free YouTube для браузера Chrome.

Данное приложение позволит избавиться от нежелательных видео на YouTube, а при желании можно просто отключить все подборки разных видеороликов и на главной страничке видеохостинга установить только поисковую строку по YouTube.
Светлана Славянская
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