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| | В Будапеште открылся первый в Европе «умный отель»

В Будапеште открылся первый в Европе «умный отель»

Сегодня, 13:44
В Будапеште начал свою работу первый в Европе отель, в котором все необходимые действия клиенты могут осуществить с помощью своих смартфонов. Четырёхзвездочный отель насчитывает 40 номеров с высокой комфортабельностью.

В Будапеште открылся первый в Европе «умный отель»

 

С помощью специального приложения для смартфонов под названием TMRWHotels клиенты «умной гостиницы» в Будапеште могут вызвать персонал отеля, который доступен в круглосуточном режиме, зарегистрироваться в отеле, выписаться из номера, а также настроить кондиционер и заранее забронировать своё пребывание. Также клиенты смогут попасть в свои номера посредством использования смартфона, который выступает в качестве ключа, задействуя вышеупомянутую программу и персональную систему авторизации.

Создатели данного отеля надеются, что их проект послужит примером для многих владельцев гостиниц по всей Европе, которые смогут усовершенствовать работу с клиентами, приблизив работу отелей к образцу будущего.
Александр Вест
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