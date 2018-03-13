В Будапеште открылся первый в Европе «умный отель»

В Будапеште начал свою работу первый в Европе отель, в котором все необходимые действия клиенты могут осуществить с помощью своих смартфонов. Четырёхзвездочный отель насчитывает 40 номеров с высокой комфортабельностью.

Александр Вест

С помощью специального приложения для смартфонов под названием TMRWHotels клиенты «умной гостиницы» в Будапеште могут вызвать персонал отеля, который доступен в круглосуточном режиме, зарегистрироваться в отеле, выписаться из номера, а также настроить кондиционер и заранее забронировать своё пребывание. Также клиенты смогут попасть в свои номера посредством использования смартфона, который выступает в качестве ключа, задействуя вышеупомянутую программу и персональную систему авторизации.Создатели данного отеля надеются, что их проект послужит примером для многих владельцев гостиниц по всей Европе, которые смогут усовершенствовать работу с клиентами, приблизив работу отелей к образцу будущего.