Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Мнения

Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Супруги народного артиста поделились сокровенным.

Испанские ученые провели опыты над пришельцами: Наука разгадала тайну НЛО

От Редактора

Испанские ученые провели опыты над пришельцами: Наука разгадала тайну НЛО

Теория исследователей, мнение уфологов. 

Сюжеты :

Пентагон рассекретил запись НЛО, полученную с борта лайнера ВМС США Метеор в небе над Кузбассом очевидцы сняли на видео Саратовцы несут цветы к памятнику Олегу Табакову Фанаты обсуждают возможную беременность Яны Рудковской На Байконуре появится подвижная башня для посадки экипажей Над российским посольством в США кружил вертолёт Ученые: Ежедневный секс способен омолодить организм Учёные нашли два продукта, регулирующих артериальное давление В Анапе хотят построить «военное Сколково» с детскими лагерями Snapchat и Instagram отказались от гифок из-за обвинений в расизме Самую главную функцию WhatsApp усовершенствовали Учёные вычислили, когда человечество познакомится с инопланетянами
| | В России iPhone X вновь продают в золотом корпусе

В России iPhone X вновь продают в золотом корпусе

Сегодня, 13:39
Российская компания Caviar, занимающаяся выпуском ограниченных версий смартфонов, объявила о возобновлении производства гаджетов iPhone X в золотом корпусе. В продаже также появился и смартфон в «жидком» золоте».

В России iPhone X вновь продают в золотом корпусе

 

Многочисленные поклонники Apple выражали своё негодование из-за того, что флагманская модель смартфона iPhone X выпускалась корпорацией лишь в чёрном и белом корпусах, игнорируя довольно популярную золотую расцветку. Исправить положение решили российские специалисты из компании Caviar, объявившие о старте продаж люксовых версий данного смартфона, выполненного из золота. По заверению специалистов, корпус эксклюзивной версии iPhone X выполнен из золота чистого образца 999 пробы.

В России iPhone X вновь продают в золотом корпусе

 

Заметим, также в продажу поступила и версия смартфона, в которой с помощью особых технологий корпус iPhone X был покрыт золотом, напоминающее по виду расплавленный металл. Подобного эффекта специалисты сумели добиться с помощью геометрического построения корпуса устройства.
Александр Вест
Новости по теме
Caviar запускает в продажу IPhone X с лунным камнем и метеоритом
Caviar запускает в продажу IPhone X с лунным камнем и метеоритом

Разработчик и производитель смартфонов класса «Lux» Caviar, который уже зарекомендовал своё имя выпустив весьма экстравагантные версии смартфонов от Apple, в

Компания Caviar выпустила iPhone 6s к Дню народного единства
Компания Caviar выпустила iPhone 6s к Дню народного единства

Ювелирная компания Caviar, расположенная в Италии, выпустила iPhone 6s к Дню народного единства. В пресс-релизе компании указано, что гаджет в золотом корпусе

На Олимпиаду-2018 отправят iPhone X с флагом России
На Олимпиаду-2018 отправят iPhone X с флагом России

Представители компании Caviar заявили о том, что каждый российский спортсмен, которому удастся получить золотую медаль на Олимпийских играх-2018, которые

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости