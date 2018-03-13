В России iPhone X вновь продают в золотом корпусе

Российская компания Caviar, занимающаяся выпуском ограниченных версий смартфонов, объявила о возобновлении производства гаджетов iPhone X в золотом корпусе. В продаже также появился и смартфон в «жидком» золоте».

Многочисленные поклонники Apple выражали своё негодование из-за того, что флагманская модель смартфона iPhone X выпускалась корпорацией лишь в чёрном и белом корпусах, игнорируя довольно популярную золотую расцветку. Исправить положение решили российские специалисты из компании Caviar, объявившие о старте продаж люксовых версий данного смартфона, выполненного из золота. По заверению специалистов, корпус эксклюзивной версии iPhone X выполнен из золота чистого образца 999 пробы.

Александр Вест

Заметим, также в продажу поступила и версия смартфона, в которой с помощью особых технологий корпус iPhone X был покрыт золотом, напоминающее по виду расплавленный металл. Подобного эффекта специалисты сумели добиться с помощью геометрического построения корпуса устройства.