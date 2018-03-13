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| | Роботов заставляют показывать порнофильмы и требовать биткоины

Роботов заставляют показывать порнофильмы и требовать биткоины

Сегодня, 11:48
Эксперты компании IOActive сделали вывод, что роботами-продавцами Pepper могут воспользоваться хакеры. Робота могут заставить требовать биткоины или транслировать порнофильмы.

Роботов заставляют показывать порнофильмы и требовать биткоины

 

Специалисты по безопасности создали программное обеспечение, с помощью которого можно взломать роботов компании SoftBank Robotics. Если этот инструмент попадет в руки злоумышленников, они смогут с помощью экрана робота Pepper показывать непристойные фильмы и другие изображения, а также требовать биткоины в качестве выкупа.

Программы Апа и Серрудо могут дать хакерам полный контроль над роботом. У владельцев Pepper будет два варианта: платить хакерам выкуп или возвращать робота производителям. Исследователи считают, что процедура возврата робота займет недели. За это время владельцы продавца потеряют много денег. А заводские установки сбросить не так уж легко, поэтому размер выкупа будет больше, чем при обычных атаках хакеров.

Известно, что разработчиками реализовано более десяти тысяч роботов-продавцов Pepper по всему миру. Стоит такой робот около девяти тысяч долларов.
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