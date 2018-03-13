Ученые обучили робота танцам «пьяного бати»

Называется робот ANYmal. Он оснащен рядом датчиков и микрофонов, за счет которых он способен реагировать на различные звуки. Процессор устройства позволяет анализировать информацию и передавать ее на конечности, которые, в свою очередь, осуществляют движение в такт тому, что воспринимает робот.
Видео демонстрирует, каким образом робот различает всевозможные жанры музыки и непосредственно под которые у него заготовлены определенные движения. Инженеры отмечают, что его можно взять с собой на дискотеку в качестве веселого компаньона. Он будет понимать, что за музыка звучит из колонок и сможет подтанцовывать ей.