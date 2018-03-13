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| | Ученые обучили робота танцам «пьяного бати»

Ученые обучили робота танцам «пьяного бати»

Сегодня, 11:36
Стиль танца «пьяного бати» был освоен роботом. Исследователи швейцарского университета ETH Zurich представили особого робота-танцора, который слушая музыкальные произведения, пытается двигаться в такт. Получается, конечно, так себе.

Ученые обучили робота танцам «пьяного бати»

 

Называется робот ANYmal. Он оснащен рядом датчиков и микрофонов, за счет которых он способен реагировать на различные звуки. Процессор устройства позволяет анализировать информацию и передавать ее на конечности, которые, в свою очередь, осуществляют движение в такт тому, что воспринимает робот.

Видео демонстрирует, каким образом робот различает всевозможные жанры музыки и непосредственно под которые у него заготовлены определенные движения. Инженеры отмечают, что его можно взять с собой на дискотеку в качестве веселого компаньона. Он будет понимать, что за музыка звучит из колонок и сможет подтанцовывать ей.
Совершенной машину не спешат называть даже ее создатели и с человеком она тягаться не может. Стиль можно сравнивать разве что с «пьяным батей», тем не менее, постукивания ножки робота в ритм музыки и круговые движения корпусом выглядят, как минимум, забавно.
Николай Офицеров
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